Saarland wird nicht zum Hotspot : Maskenpflicht im Supermarkt per Hausrecht wäre möglich: Was Globus ab dem 3. April macht

St. Wendel Mit dem Auslaufen der Corona-Verordnungen fallen am 3. April Regeln wie Maskenpflicht, Teilnehmerbeschränkungen und 3G. Muss auch in Supermärkten wie Globus keine Maske mehr getragen werden? Das Unternehmen äußert sich auf SZ-Anfrage.

Trotz des weiterhin angespannten Corona-Lage hat die Bundesregierung im März ein neues Infektionsschutzgesetz beschlossen. Dies bringt neben zahlreichen Lockerungen auch Handlungsbeschränkungen für die Bundesländer mit sich. Länder können weitreichende Corona-Maßnahmen nur noch in sogenannten Corona-Hotspots umsetzen.

Ein Antrag mehrerer Bundesländer, das Infektionsschutzgesetz erneut zu ändern, ist bei den Beratungen der Gesundheitsminister der Länder am Montag (28. März) abgelehnt worden.

Nach einer Übergangsfrist, die am 2. April endet, wird die Maskenpflicht nur noch begrenzt zum Einsatz kommen. So soll sie weiter in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und in öffentlichen Verkehrsmitteln gelten. In Geschäften des Einzelhandels, in Freizeiteinrichtungen, der Gastronomie und in Schulen muss ab dem 3. April keine Maske mehr getragen werden. Auch die 2G- und 3G-Zutrittsregeln werden am Sonntag fallen. Die Testpflicht in Kliniken, Pflegeheimen, Schulen und Kitas soll jedoch aufrechterhalten werden. Die Länder dürfen für regionale Hotspots weitergehende Beschränkungen, wie etwa Maskenpflicht und Zugangsregeln, verhängen.

Mehrere Länder beklagen, dass dafür rechtssichere Kriterien fehlten. Schwellenwerte, ab wann eine Region ein Hotspot ist, sind im Gesetz nicht beziffert.

Foto: Marc Prams 26 Bilder Der neue Globus ist eröffnet

Anke Rehlinger, die zukünftige Ministerpräsidentin des Saarlandes, sprach laut AFP von „sehr hohen Hürden“ bei den sogenannten Hotspot-Regeln. Schwellenwerte, ab wann eine Region ein Hotspot ist, sind im Gesetz nicht beziffert. Generelle Voraussetzung ist, dass eine Überlastung der Klinikkapazitäten droht."

Wie die SZ erfuhr, wird es im Saarland keine Hotspot-Regelung geben. Darauf hat sich der Ministerrat am heutigen Dienstag geeinigt. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Mecklenburg-Vorpommern gilt bis Ende April als Hotspot. Auch Hamburg will sich zum Hotspot erklären.

Maskenpflicht in Supermärkten: Müssen wir nach dem 2. April trotzdem Maske tragen?

Laut Handelsverband Deutschland hätten Einzelhändler die Möglichkeit, die Maskenpflicht in Eigenverantwortung per Hausrecht umzusetzen. Eine Empfehlung dafür gebe es jedoch nicht. Laut einer Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland wollen Einzelhändler die Maskenpflicht in Supermärkten und Geschäften aber nicht flächendeckend per Hausrecht umsetzen.

Globus will nicht an Maskenpflicht per Hausrecht festhalten

Wie Sascha De Rosa, Leiter Krisenmanagement Pandemie bei Globs gegenüber der Saarbrücker Zeitung in einem Statement mitteilt, wolle man auch in den Globus-Märkten keine allgemeine Maskenpflicht einführen. Man werde sich, wie bisher, an die jeweiligen Regelungen der jeweiligen Bundesländer halten. „Wenn die Maskenpflicht fällt, fällt diese auch in unseren Markthallen weg.“