Masern-Fall : Masernfall in Notfallambulanz: Alle Gesuchten ermittelt

Masernfall in Notfallambulanz: Alle Gesuchten ermittelt

Saarbrücken (mju/hem) Nach Informationen unserer Zeitung handelte es sich bei dem Masern-Patienten, der am Sonntag im Wartezimmer der kinderärztlichen Notfallambulanz im Saarbrücker Winterberg-Klinikum möglicherweise andere Patienten angesteckt hat, um einen 13 Jahre alten Jungen aus dem Landkreis Merzig-Wadern.

Er war angeblich nicht gegen Masern geimpft. Zu dem Zeitpunkt soll auch ein etwa sieben Monate altes Baby in dem Warteraum gewesen sein. Die Klinik lehnte auf Anfrage konkrete Informationen zu dem Fall ab, kündigte aber für Anfang kommender Woche eine Erklärung an. Wegen einer Ansteckungsgefahr hatte der Regionalverband alle Patienten, die zu der Zeit in der Notfallambulanz waren, aufgerufen, Kontakt zum Gesundheitsamt aufzunehmen. „Inzwischen konnten alle Menschen ausfindig gemacht werden, die sich zwischen 14 und 21 Uhr dort befanden“, sagte ein Regionalverbands-Sprecher der SZ.