Impfpflicht : Masern-Impfung ab März für Kinder im Saarland Pflicht

Saarbrücken In gut einer Woche, zum 1. März, tritt bundesweit das Gesetz zur Masern-Impfpflicht in Kraft. Dies hat unter anderem Folgen für Eltern, die ihre Kinder in einer Kita oder einer Schule anmelden, wie das saarländische Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ