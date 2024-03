Keine Bestechung im Saarbrücker Stadtrat „Es war höchste Zeit, das Verfahren hat sehr lange gedauert“

Ausgerechnet an diesem Tag eine Hausdurchsuchung im Rathaus. Eine Stunde vor der feierlichen Eröffnung. Damals, am 18. April 2023, an diesem Dienstag, der für Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) ein geschichtsträchtiger werden sollte. Jahrelang hat er für die Erweiterung der Fußgängerzone am St. Johanner Markt gekämpft, und an diesem Dienstag sollte er sie eröffnen und wollte sie feiern.