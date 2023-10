Debatte um Plakat-Aktion in Saarbrücken und Homburg Martin Luther, der „Antisemit, Frauenhasser und Sozialrassist“?

Für die Evangelische Kirche ist der 31. Oktober ihr höchster Feiertag – der Reformationstag. Für die 4-Stunden-Liga Saar ist der Reformationstag etwas ganz anderes, was sie aktuell auf knapp 60 Plakaten in Saarbrücken und in Homburg kundtut: ein Symbol nämlich „für ein besonderes, moralisch überhöhtes und geradezu reaktionäres Verständnis von Arbeit“. Das fuße auf Reformator Martin Luther, der „nicht nur Antisemit, Frauenhasser und Sozialrassist“ gewesen sei, „sondern auch fanatischer Arbeitsfetischist“.