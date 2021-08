Fantasy-Open-Air : Die Zwerge kommen auf die Rennbahn Saarbrücken

Service Saarbrücken-Güdingen Fantastik unterm Sternenhimmel ist eine Super-Kombination. Am Freitag lässt sich das mit dem Bestseller-Autor Markus Heitz erleben. Doch warum geht der ausgerechnet auf die Güdinger Rennbahn?

Es soll sie noch geben: Saarländer, die beim Namen Tungdil Goldhand die Achseln zucken. Doch deren Zahl könnte sich schlagartig verringern,wenn das Schule macht, was die Dillinger Buchhandlung Drachenwinkel jetzt erstmals als neues Format im Saarland aufsetzt: Eine Open-Air-Lesung im großen Stil, für 500 Personen. Die bekommen am Freitagabend Gelegenheit, auf sehr angenehme Art Wissenslücken zu füllen. Sollten sich die Wettervorhersagen für einen lauen Abend bewahrheiten, kann man Fantasy-Literatur, die womöglich gar nicht im Buchschrank steht, ganz zwanglos kennen lernen – und unter Sommer-Event verbuchen. Und zwar dort, wo man womöglich auch noch nie war: auf der Güdinger Rennbahn.

Kurioser kann eine Kombination kaum ausfallen: „dunkle“ Gothic-Literatur trifft auf Upper-Class-Sport-Location. Wie‘s kommt? In der Stammkundschaft der Drachenwinkel-Buchhandlung gibt es eine im Vorstand des Rennclubs Engagierte. Zusammen mit ihr entwickelte Drachenwinkel-Chef Karsten Wolter bereits in Vor-Corona-Zeiten die Idee, die Top-Infrastruktur, die für den sommerlichen Renntag installiert wird, mal anders zu nutzen. So wird es dann auch sein: Die Lesung wird auf einer 15 Quadratmeter großen LED-Leinwand direkt vor der Tribüne live gestreamt, daneben wird eine Bühne für den Autor aufgebaut. 250 Zuschauer sitzen überdacht auf der Tribüne, die andere Hälfte macht es sich im Grünen bequem, auf der Wiese, wo Klappstühle bereitstehen. Auch auf mit gebrachten Decken kann, wer will, Platz nehmen. Open-Air-Feeling, Show-Time.