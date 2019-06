Schule : Marienschüler haben in Geschichte die Nase vorn

Saarbrücken Saarbrücker Schule heimst zwei Landessiege und Förderpreise bei Wettbewerb ein – Weitere Landessiege gehen nach Merzig.

„Der Funke, der 299 Leben auslöschte“ oder „Weihnachten im Pilzberg“, die „Stahlkrise der Stadt Neunkirchen“ oder „Grenzerfahrungen im Saargebiet“. So titelten die Landessieger des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten ihre Arbeiten, in denen sie auf Spurensuche gingen. Dazu musste in Archiven nachgeforscht, in alten Quellen viel gelesen und mit Zeitzeugen gesprochen werden. Heraus kamen allein im Saarland 724 Seiten wissenschaftliche Aufsätze, die 137 Schülerinnen und Schüler zu 26 Themen eingereicht hatten.

Am Mittwoch (12. Juni) wurden im Saarbrücker Rathaus von der ausrichtenden Körber Stiftung die Preisträger ausgezeichnet. Landessieger wurden Dascha Peskova, Helen Podschadly und Vivien Roseto von der Marienschule in Saarbrücken mit ihrer Arbeit über das Grubenunglück in Luisenthal, Alina Lesch von der gleichen Schule erhielt einen Landessieg für ihren Beitrag über die Folgejahre der Stahlkrise in Neunkirchen. Zwei weitere Landessiege gingen nach Merzig. Florian Hitzelberger, Henri Victor Huffer, Luis Diwo und Marlen Theobald untersuchten die Geschichte des Pilzberges bei Siersburg, wo in den Kriegsjahren fast 1000 Menschen für Monate in einem Gipsstollen Schutz vor heranrückenden Alliierten suchten und lebten. Daraus entstanden ist ein 30minütiger Film, der die Jury sehr beeindruckt haben muss.