SERIE AUF ZUM BERLIN-MARATHON Sportverletzungen sind vermeidbar – zum Training für einen Marathon gehört mehr als Laufen

In seinem Biomechaniklabor hat sich Dirk Mund auf Laufanalysen spezialisiert. Dabei werden Sensoren an den Beinen befestigt und der Sportler aus mehreren Perspektiven gefilmt. Eine Software erstellt einen Report mit allen wichtigen Daten, die bei einem Lauf- beziehungsweise Schrittzyklus entstehen. Dazu kommen Fußdruckmessung, eine Messung der Muskelaktivität mittels Elektromyografie, zum Beispiel in den Beinen, sowie eine Kraftmessung von der laufrelevanten Muskulatur; dazu gehören vor allem die Hüfte und knieumspannende Muskeln. „Mit der Analyse können wir Abweichungen von der Norm, Seitendifferenzen und Schwachstellen im Halteapparat erkennen“, erklärt der 50-Jährige. „Wir wollen Faktoren identifizieren, die bei Läufern zu Schmerzen am Bewegungsapparat führen.“