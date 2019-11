Polizei : Aggressiver Mann gerät bei Polizei völlig außer sich

St. Wendel Ein aggressiver Mann hat der Polizei in St. Wendel das Leben schwer gemacht. Er habe sich schreiend auf den Boden gelegt, die Beamten beleidigt und in alle Richtungen gespuckt, teilte die St. Wendeler Polizei am Donnerstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Mann wurde in eine Zelle der Polizeistation gebracht, dort zog sich der 55-Jährige komplett aus und hinterließ laut Polizei seine Exkremente.