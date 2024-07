Öffentlichkeitsfahndung Mann (75) aus Pflegeheim in Dudweiler vermisst

Der 75-jährige Hans-Günther Sponticcia wird seit dem frühen Mittwochmorgen, 31. Juli, vermisst. Das teilte ein Sprecher der Polizei in Sulzbach mit. Demnach verließ der Mann ein Senioren-und Pflegeheim in Dudweiler (Regionalverband Saarbrücken) in noch unbekannte Richtung,