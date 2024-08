„Herber Schlag“ für Tourismus Mangelnder Brandschutz: Zwei Bexbacher Hotels geschlossen – wie es jetzt weitergeht

Wenn die Unteren Bauaufsichts-Behörden, kurz UBA, der Städte und Landkreise im Saarland Hauseigentümer und ihre Immobilien unter die Lupe nehmen, ist Ärger programmiert – vor allem, wenn es um den Brandschutz geht. So geschehen kürzlich in Bexbach, als die UBA des Saarpfalz-Kreises gleich zwei Hotels dichtmachte. Erst wenn die brandschutzrechtlichen Vorschriften erfüllt sind, darf wieder geöffnet werden. Bei diesen Besuchen der UBA-Inspektoren handelt es sich um „Gefahrenverhütungsschauen“, wie es im besten Behördendeutsch heißt – und die Schließungen sind „Nutzungsuntersagungen“. Die Investitionen für die Hotelbesitzerinnen, die namentlich nicht genannt werden wollen, dürften happig sein, wenn sie ihre Herbergen brandschutztechnisch wieder so herrichten, dass dort erneut Gäste übernachten können. Von sechsstelligen Beträgen ist die Rede.