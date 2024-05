Tragisches Unglück am Ballermann Mutter aus dem Saarland stirbt bei Restaurant-Einsturz auf Mallorca

16 Verletzte wurden den amtlichen Angaben zufolge am Freitag noch in verschiedenen Krankenhäusern der bei deutschen Urlaubern sehr beliebten Mittelmeer-Insel behandelt. Fünf von ihnen befanden sich am Freitagmittag noch in kritischem Zustand, wie die Behörden mitteilten. Die restlichen Verletzten seien außer Lebensgefahr.