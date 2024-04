Mahdi Srour aus Merzig „Jeder, der auf Kinder mit Migrationshintergrund zugeht, formt Deutschland mit“

Vom kleinen Saarland ins große Amerika – Mahdi Srours Lebenslauf gleicht einer wahren Erfolgsgeschichte. Geboren in Merzig, das Abi in Dillingen gemacht, Maschinenbau in Aachen, Göteborg und Kalifornien studiert, ein Praktikum in Beijing absolviert, eine Stelle an der Eliteuni Massachusetts-Institut für Technologie (MIT) in Boston angenommen und in den USA ein Start-up im Bereich der künstlichen Intelligenz mitgegründet. Der erst 27-jährige Saarländer hat viel erreicht und möchte mit seiner Lebensgeschichte jungen Menschen mit Migrationshintergrund Mut machen.