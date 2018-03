() Der stellvertretende Chef eines italienischen Mafia-Clans ist gestern am Saarbrücker Stadtgraben von Spezialeinheiten der Polizei festgenommen worden. Seit Ende 2013 war der flüchtige 31-Jährige per Haftbefehl europaweit gesucht. Nach SZ-Informationen handelt sich um Emanuele C. Seine Familie gilt als einflussreiches Mitglied der kalabrischen Mafiavereinigung Ndrangheta. C. werden unter anderem Erpressung und Drogendelikte vorgeworfen.