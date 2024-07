Homburger Politiker in Erklärungsnot Treffen mit Windpark-Betrüger im Adlon – so erklärt Markus Uhl das 20 000-Euro-Dinner

Natürlich auch in dem Wissen, dass sie da mit einem Hochstapler zusammengesessen haben. Den die Polizei nur wenige Wochen später im April 2020 in der Suite des Adlon festnimmt. Ihr Vorwurf: H. hat Windkraftanlagen verkauft, die es nicht gibt. An Großkunden, an internationale Energiekonzerne, Millionenprojekte. Die Hochstapelei von H. dauerte von 2017 bis zu seiner Festnahme im April 2020. Der Betrug fiel einer Gemeindemitarbeiterin auf, die eine gefälschte Unterschrift in Windkraftverträgen mit H. entdeckte – und Anzeige erstattete.