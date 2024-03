Lukas Rietzschel kommt zur Lesung Lukas Rietzschel: Der Erklärer des Ostens im Gespräch

Sein Debüt-Roman „Mit der Faust in die Welt schlagen“ schlug seinerseits auch irgendwie in die Welt. Das Porträt zweier Brüder, die nach der Wende vom gefährlichen Charisma eines Neonazis angezogen werden, machte aus dem damals knapp 25-jährigen Autor über Nacht so eine Art Ost-Erklärer, vor allem wenn es um die irritierende Verführbarkeit der Menschen dort für rechte Ideologien geht. Fortan begegnete man dem Autor immer öfter in Talkshows, in Radio- und Fernsehbeiträgen.