Historisches Spiel jährt sich zum 70. Mal Als das Saarland fast das Wunder von Bern verhinderte

An jenem Sonntag 1954 ging es in Saarbrücken um nichts Geringeres als die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in der Schweiz. Das Spiel würde entscheiden, ob sich Deutschland direkt für die WM qualifiziert oder ob das Saarland, seinerzeit teilautonom und wirtschaftlich an Frankreich angeschlossen, da reingrätscht und ein Entscheidungsspiel zwischen den beiden Teams erzwingen kann. Dritter im Bunde um den Kampf um das WM-Ticket war übrigens Norwegen, gegen das das Saarland einmal gewonnen und einmal Unentschieden gespielt hatte. Genauso wie Deutschland.