Kosten im vierstelligen Bereich Jetzt schon Reparaturen an neuem Rasen im Ludwigspark nötig

Beim Spiel gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Sonntag hatte der Rasen rein optisch noch wie ein Flickenteppich gewirkt. Mit bestimmten Pflegemaßnahmen, darunter Besandung, Aerifizierung und Düngung, will man diesem Problem nun zu Leibe rücken. Gleichzeitig soll so für einen stabilen und ebenen Untergrund gesorgt werden.