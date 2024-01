Hauptgewinn gesichert Glückspilz aus dem Saarland sichert sich Großgewinn im Lotto

Bei einem Spieleinsatz von 10,95 Euro springt damit ein guter Gewinn für den Saarländer heraus. Bereits am 12. Januar hatte ein Tipper aus dem Regionalverband Saarbrücken mit einem Online-Tippschein 295 917,50 Euro im Eurojackpot gewinnen können. Der Lotto 6aus49 Jackpot wurde am Samstag nicht geknackt, weshalb im Gewinntopf für die nächste Ziehung am Mittwoch rund sechs Millionen Euro liegen.