Mehr als eine halbe Million Euro Ein Lotto-Glückspilz jagt den nächsten im Saarland – schon wieder Groß-Gewinn

So gehen diesmal knapp 560 000 Euro an einen Teilnehmer aus dem Landkreis Saarlouis, heißt es in einer Mitteilung der Lotto-Gesellschaft in der saarländischen Landeshauptstadt. „Mit einem einfachen Sechser“ habe er die zweite Gewinnklasse geknackt. Dafür erhalte er die genaue Summe von 559 990,30 Euro.