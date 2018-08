Lotto-Gewinner kommen aus St. Wendel und Saarbrücken

Mit zehn Euro hat ein Tipper aus dem Landkreis St. Wendel das große Los gezogen. Wie ein Sprecher von Saartoto in Saarbrücken am Montag (27. August) informiert, gewann er bei der Zusatzlotterie Super 6 100 000 Euro. Wer der Glückliche ist, sei unbekannt. Es handle sich um einen anonym abgegebenen Tipp in einer Annahmestelle. Der Sieger muss nun in der Zentrale, im Saarbrücker Totohaus, mit der Quittung die Prämie abholen. Ebenso erging es eine Woche zuvor einem Teilnehmer aus dem Regionalverband Saarbrücken. Damit soll die Zahl der Großgewinne 2018 im Saarland auf acht gestiegen sein.