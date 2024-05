Saartoto Lotto-Glück am laufenden Band – mehr als eine halbe Million Euro geht erneut ins Saarland

Damit setzt sich das fort, was im April begonnen hatte: Da erzielten zwei Tipper aus dem Landkreis Saarlouis und dem Regionalverband Saarbrücken jeweils Preisgeld in ähnlicher Höhe. Auch sie hatten am Lotto 6 aus 49 teilgenommen. Ins St. Wendeler Land ging die stattliche Summe von 6,3 Millionen Euro. Das gelang mit einem Supersechser Supersechser, der den Lotto-Jackpot knackte. Zuletzt traf die Glückssträhne einen Spieler, der sich via Internet am Euro-Jackpot mitgemacht hatte. Auch ihm ist mehr als eine halbe Million Euro gewiss.