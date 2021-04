Long-Covid bedeutet nicht nur Erschöpfung : Sterberisiko nach Corona-Erkrankung deutlich erhöht

USA In einer neuen US-Studie wurden die Daten von über 70.000 Corona-Infizierten ausgewertet – es gibt aber auch Kritik an den Schlussfolgerungen.

Corona-Infektion: Daten von 70 000 Menschen analysiert

Corona-Studie nicht repräsentativ?

Allerdings gibt es Kritik an der Repräsentativität der Studie. Sie basiert auf Daten von US-Veteranen, die im Mittel 61 Jahre alt waren – einen Hälfte also jünger, eine älter als 61 Jahre. 88 Prozent der Personen waren männlich, 70 Prozent weiß. Auch sei nicht klar, wodurch genau die Corona-Infizierten in den ein bis sechs Monaten danach gestorben seien. Der Effekt von Medikamenteneinnahme sei ebenso nicht in die Analyse miteingeflossen.