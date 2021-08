8500 Grundschüler könnten von neuer Methode profitieren : Schüler und Eltern müssen auf Lolli-Tests noch warten

Lolli-Tests soll es bald probeweise auch an sechs saarländischen Grundschulen geben. Noch steht aber nicht fest an welchen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Saarbrücken Noch steht nicht fest, an welchen Schulen die ersten Lolli-Tests im Saarland laufen sollen. Warum? Und wie läuft ein Lolli-Test überhaupt ab?

Nur mal 30 Sekunden lutschen – und dann Bescheid wissen über Corona: Lolli-Pool-Tests gelten als Goldstandard, wenn es ums Testen von Grundschul- und Kita-Kindern geht. 8500 Grundschüler im Saarland könnten davon profitieren. Tatsächlich soll die Methode erstmals auch hier im Land erprobt werden, an sechs Grundschulen. „Ab Schulstart“, gab der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) Ende vergangener Woche bekannt. Also ab Montag, 30. August?

So schnell geht es dann doch nicht. Wie das Kultusministerium auf SZ-Nachfrage erklärte, wird erst am Dienstag, 31. August, im Ministerrat über die Durchführung eines Pilotprojektes entschieden. Wobei das Projekt an sich als abgesegnet gilt. Die Namen der Schulen jedoch, die die nicht ganz unaufwendige Organistion für die Lolli-Test-Auswertung stemmen sollen, stehen laut Kultusministerium noch nicht fest. Ob sie morgen verkündet werden, blieb offen. „Die Vorbereitung dauert etwas länger“, sagte Ministeriumssprecher Lukas Münninghoff der SZ. Er verwies darauf, dass die Entscheidung, überhaupt ein Lollitest-Pilotprojekt zu starten, zu kurzfristig gefallen sei, um bereits zum Schulstart alles geklärt zu haben. Bei der Vorbereitung geht es vor allem darum, ob und wie mobile Labors zur Test-Auswertung eingesetzt werden.

Wie laufen Lolli-Pool-Tests überhaupt ab? Es handelt sich dabei nicht um einen Antigen-Schnelltest, sondern um einen weit treffsichereren PCR-Test. Bei einem Lolli-Pool-Test werden nicht individuelle Testergebnisse ausgewertet, sondern alle Tests einer Lerngruppe. Alle Kinder lutschen zunächst an einem eigenen Test-Stäbchen, das dann in ein gemeinsames Röhrchen (Pool) wandert. Erst wenn im Gruppen-Röhrchen Erreger gefunden wurden, folgen Einzel-Tests, um festzustellen, wer genau infiziert ist. Die Auswertung der Lolli-Tests dauert weit länger als bei üblichen Schnelltest, auch muss sie in einem speziellen Labor erfolgen, meist von besonderen Transportdiensten. Weil diese Form der Corona-Tests besonders einfach ist, gilt sie als besonder gut geeignet für jüngere Kinder oder solche mit speziellem Förderbedarf. In Nordrhein-Westfalen werden Lolli-Tests bereits seit Mai eingesetzt.