Virus macht Politik weiter zu schaffen : Lutsch-Test könnte „Popel-Test“ in Schulen ersetzen

Im Saarland wird derzeit aus Kostengründen noch darüber diskutiert, ob nach den Ferien in den Schulen und Kitas sogenannte Lolli-Tests eingesetzt werden sollen, um Infizierte herauszufinden. Dabei lutschen alle Kinder und Lehrer an Stäbchen, die danach in einen gemeinsamen Probebehälter kommen. Im Labor wird dann überprüft, ob Coronaviren im Gefäß sind. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Saarbrücken Auch abgelaufene Impfstoff-Dosen von Astrazeneca sorgen im Saarland für Diskussionen

Corona prägt im Saarland weiterhin die Diskussionen. Das saarländische Gesundheitsministerium steht in der Kritik, weil am Wochenende das Haltbarkeitsdatum für 6000 Dosen des Astrazeneca-Impfstoffes abgelaufen ist. Und in den Ministerien wird noch darüber diskutiert, ob nach den Ferien in den Schulen und Kindergärten mit dem sogenannten Lolli-Test statt des Antigen-Schnelltests nach Infizierten gesucht wird.

Ob nach den Sommerferien in den Schulen des Saarlandes wieder ein Unterricht ohne große Einschränkungen möglich sein wird, ist unklar. Die ansteckendere Delta-Variante des Corona-Virus macht Sorgen, die Zahl der Infizierten steigt derzeit wieder an. Politiker und auch Mediziner wollen Schulen und Kitas in jedem Fall offen halten. Doch noch längst nicht sind so viele Schulkinder geimpft, um eine Herdenimmunität zu erreichen. Es werden weiterhin Hygieneregeln und Tests erforderlich sein, um die Gesundheit der Kinder und Lehrer zu schützen.

Im Gespräch ist jetzt der sogenannte Lolli-Test. Damit sollen Infizierte, auch diejenigen ohne Covid-19-Symptome, schnell erkannt werden. Die Kinder und Lehrer einer Schulklasse oder auch Kindergartengruppe lutschen 30 Sekunden lang jeweils an einem Tupfer oder Stäbchen – wie bei einem Lolli. Die Tupfer werden dann alle zusammen in einen Probebehälter gepackt. Dieser sogenannte Pool wird danach in einem Labor auf Bestandteile des Coronavirus untersucht. Gibt es einen positiven Befund, machen alle Beteiligten erneut einen Lolli-Test, wobei die Proben dann jedoch einzeln analysiert werden, um die Infizierten herauszufinden.

Gegenüber dem bisher üblichen Corona-Antigen-Schnelltest mit einem Wattestäbchen, den viele Kinder scherzhaft als „Popel-Test“ bezeichnen, ist der Lolli-Test weniger aufwendig und für die Betroffenen viel angenehmer. Zudem gibt es beim Lolli-Test weniger falsche Ergebnisse als beim Antigentest per Wattestäbchen.

Nordrhein-Westfalen hat in den vergangenen Monaten mit dem Lolli-Test schon gute Erfahrungen gemacht, im Saarland wird noch über die Kosten diskutiert. Auf der Konferenz der Gesundheitsminister der Bundesländer am Montag wurde über die bundesweite Einführung des Lolli-Tests in allen Kindertagesstätten sowie Schulen gesprochen. Stephan Kolling (CDU), der Staatssekretär im saarländischen Gesundheitsministerium, befürwortet Lolli-Tests als sanfte Methode gerade für Kinder. Er fordert jedoch, dass der Bund die Kosten für solche Tests übernimmt. „Der Bund darf die Länder bei der Kampagne nicht alleine lassen.“

Ob das Saarland auf Lolli-Tests verzichten wird, wenn der Bund sie nicht bezahlt, ist noch nicht entschieden. Das saarländische Gesundheitsministerium ist zur Zeit mit anderen Ressorts im Gespräch, ob das Saarland selbst die Kosten übernehmen kann. Die Entgelte für die verschiedenen Tests hängen auch von der vorhandenen Infrastruktur ab. Nach der Testverordnung des Bundes werden für einen Antigen-Test pauschal 3,50 Euro für Sachkosten vergütet, ein PCR-Test mit Abstrich liegt bei insgesamt 68 Euro. Die Kosten für einen Lolli-Test könnten noch nicht abschließend beziffert werden. Durch das Poolingverfahren ließen sich die Kosten auf circa vier Euro pro getesteter Person reduzieren, teilte das saarländische Gesundheitsministerium mit. Wenn zum Schulbeginn noch keine Entscheidung für Lolli-Tests getroffen ist, sollen weiterhin Antigen-Schnelltests im Selbsttest eingesetzt werden.

Am Wochenende waren 6000 im Saarland vorrätige Dosen des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca abgelaufen. Sie waren nicht genutzt worden, weil viele Impfwillige das Vertrauen in diesen Impfstoff verloren hatten. Mitte März wurden Impfungen mit dem Astrazeneca-Stoff gestoppt, nachdem das Paul-Ehrlich-Institut, die in Deutschland für Impfstoffe zuständige Behörde, Fälle von Hirnvenenthrombosen im Zusammenhang mit diesem Impfstoff bekannt gemacht hatte. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) empfahl am 18. März zwar, weiter mit dem Vakzin zu impfen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland gab Anfang April jedoch den Rat, diesen Impfstoff in erster Linie an über 60-Jährige zu verabreichen. Dieses Hin und Her schreckte so viele Bürger ab, dass der Impfstoff zum Ladenhüter wurde – und das deutschlandweit. Die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann schlug am 19. Juli vor, übrig gebliebenen Impfdosen an Länder mit Impfstoffmangel weiterzugeben. Das wurde wegen der zu geringen Menge und aus Haftungsgründen vom Bund nicht akzeptiert. Zudem ließ sich der Bund wochenlang Zeit, ehe er diese Auskunft gab. Im Saarland wurde der Stoff auch bei Impfaktionen mit mobilen Teams nicht mehr verwendet.

