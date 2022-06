Corona und die Konsequenzen : Was der Lockdown mit unseren Kindern gemacht hat – geistige Fähigkeiten sinken, Aggressivität steigt

Ein Schulkind fährt mit seinem Fahrrad und mit Maske am Ranzen eine Straße entlang. Foto: dpa/Marijan Murat

Saarbrücken Beim „Präventionsforum 2022“ in Saarbrücken befassten sich Experten mit den Auswirkungen körperlicher Trägheit während der Corona-Pandemie auf die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Die Erkenntnisse sind überraschend.

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, vor allem die Schulschließungen und Kontaktverbote, haben der körperlichen und seelischen Gesundheit vieler Kinder und Jugendlichen massiv geschadet. Das zeigen aktuelle Studien, die am Donnerstag beim „Präventionsforum 2022“ an der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken vorgestellt wurde. Die ausgebuchte Veranstaltung war vom Verein „Prävention und Gesundheit im Saarland“ (Pugis) organisiert worden.

„Die körperliche und sportliche Aktivität der Kinder und Jugendlichen in Deutschland und dadurch auch ihr psychisches Wohlbefinden haben sich während der Corona-Pandemie alarmierend verschlechtert“, sagte Professor Dr. Alexander Woll in seinem Vortrag. Er leitet das Institut für Sport und Sportwissenschaft der Technischen Universität Karlsruhe. Gemeinsam mit Kollegen und Mitarbeitern hat er in einer repräsentativen Studie nachgewiesen, dass der Wegfall von Sport- und Bewegungsangeboten während der Lockdowns die ohnehin schon unzureichende sportliche Aktivität von 32,5 Minuten pro Tag je Kind weiter reduziert hat: auf 23,9 Minuten während des ersten Lockdowns (22. März bis 4. Mai 2020) und auf nur noch 13,6 Minuten während des zweiten Lockdowns (2. November 2020 bis 9. Mai 2021).

„Es war falsch, die Sport- und Bewegungsangebote einzuschränken“, sagte Woll. „Körperliche Fitness ist die beste Prävention auch für die seelische und emotionale Entwicklung der Kinder.“ Die körperlichen Alltagsaktivitäten von Kindern und Jugendlichen (Gehen, Radfahren, Spielen) sind im ersten Lockdown gegenüber der Vor-Corona-Zeit jedoch gestiegen: von 109 Minuten pro Tag und Kind auf 147 Minuten. „Unter anderem haben Homeoffice und Homeschooling noch nicht richtig funktioniert. Die Kinder hatten mehr Zeit, sich draußen zu bewegen und zu spielen“, erläuterte Woll. Allerdings sank die tägliche Bewegungszeit im zweiten Lockdown auf nur noch 62 Minuten. Dementsprechend hätten die „Sitzzeiten“ stark zugenommen. Verbrachte jedes Kind im Durchschnitt vor der Pandemie in seiner Freizeit 133 Minuten pro Tag vor dem Bildschirm, waren es im zweiten Lockdown 222 Minuten pro Tag.

Bei einer Selbsteinschätzung im Rahmen der Studie gaben 38 Prozent der Kinder und Jugendlichen an, dass während des ersten Lockdowns ihre eigene motorische Leistungsfähigkeit abgenommen habe, im zweiten Lockdown waren sogar 49 Prozent der Befragten dieser Meinung. „Wir haben festgestellt, dass übergewichtige Kinder und Jugendliche durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie besonders betroffen waren. 70 Prozent der Übergewichtigen legten weiter an Gewicht zu, während dies nur bei 27 Prozent der Normalgewichtigen der Fall war“, sagte Woll. „Besonders ausgeprägt sind diese Unterschiede für Kinder und Jugendliche, die in städtischen Gebieten oder Mehrfamilienhäusern leben und keinen Zugang zu einem Garten oder Grünflächen haben.“

Foto: Ruppenthal

Wie sich die Pandemie auf die seelische Gesundheit der Kinder ausgewirkt hat, beleuchtete die Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Uniklinikums Homburg, Professorin Dr. Eva Möhler. Auch sie hat zusammen mit Kollegen und Mitarbeitern zu diesem Thema eigene Studien durchgeführt. „Der Lockdown war für viele Familien, Kinder und Jugendliche ein deutlich empfundener Stress. Wir wissen, dass Stress die kindliche Gehirnentwicklung stört“, sagte Möhler. Vor allem verminderten sich die geistigen Fähigkeiten, die für die Kontrolle des Verhaltens erforderlich seien. „Die Hinweise mehren sich, dass Stress in der Kindheit mit einem späteren Risiko für psychische Störungen einhergeht“, erklärte die Kinderpsychiaterin.

Die seelische Belastung bei vielen Kindern habe in der Corona-Pandemie erheblich zugenommen, was sich in Angst- und Essstörungen, Depressionen, erhöhter Aggression und gestörter Impulskontrolle zeige. „Die Lebensqualität hat abgenommen“, sagte Möhler. „Seit der Pandemie geben 71 Prozent aller Kinder in Deutschland an, mit ihrer Lebensqualität nicht zufrieden zu sein. Vorher waren es 30 Prozent.“ Für eine eigene Studie haben die Homburger Experten 1477 Kinder befragt. Nur 44 Prozent davon haben sich während der Lockdowns „immer fit und wohl gefühlt“, nur 27 Prozent waren „immer voller Energie“.

Konzentrationsprobleme und Aggression bei Kindern nimmt zu

„Unsere eigenen Erhebungen im Frühjahr 2021 haben ergeben, dass sich bei den Kindern die Konzentrationsprobleme sowie Aggression und Impulsivität um 20 Prozent gegenüber der Vor-Corona-Zeit erhöht haben“, sagte Möhler. Der Medienkonsum sei bei fast 50 Prozent der Kinder und Jugendlichen deutlich oder stark gestiegen. Damit gehe ein erhöhtes Risiko für Übergewicht, Konzentrationsstörungen, Verhaltensstörungen, Bewegungsmangel und schulische Leistungsstörungen einher. „Dieser Effekt hält an“, berichtet die Ärztin. Im Saarland seien 23 Prozent der Kinder von einer Videospielsucht bedroht. Besonders in Mitleidenschaft gezogen worden seien Kinder mit niedrigem sozioökonomischem Status und Beeinträchtigungen sowie mit Migrationshintergrund.