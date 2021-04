Notbremse im Saarland : Bundesnotbremse greift im Saarland ab Samstag

(ine) Das neue Infektionsschutzgesetz mit der Bundesnotbremse greift im Saarland ab dem morgigen Samstag. Nach einer Mitteilung der Saarländischen Staatskanzlei vom Freitag gilt sie demnach in den Landkreisen Saarlouis, Neunkirchen und St.Wendel sowie im Regionalverband Saarbrücken.

Damit tritt ab Samstag unter anderem auch eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr in Kraft, Außengastronomie sowie Theater, Kinos und andere Einrichtungen müssen in diesen Kreisen geschlossen bleiben. Für den Regionalverband Saarbrücken gelten darüber hinaus die Maßnahmen für das Überschreiten der 150er Inzidenz, demnach ist dort auch kein Terminshopping möglich. Für die Landkreise Merzig-Wadern und Homburg bleibt vorerst weiterhin das Saarland-Modell in Kraft.