Ausstieg aus dem Corona-Lockdown : Diese weitreichenden Lockerungen gelten im Saarland nach Ostern

Außengastronomie, Kinos, Sport, private Treffen: Die saarländische Landesregierung hat ab dem 6. April weitreichende Lockerungen angekündigt. Alle Infos zum neuen „Saarland-Modell“ im Überblick:

Die saarländische Landesregierung hat am Donnerstagmorgen Details zu den für die Zeit nach Ostern geplanten Corona-Lockerungen bekannt gegeben. Ab dem 6. April wird das Saarland zu einer Modellregion, in der auf Basis negativer Schnelltests größere private Treffen im Außenbereich möglich sein werden. Zudem sind Öffnungen in den Bereichen Gastronomie, Sport und Kultur geplant. Vorraussetzung ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner unter 100 liegt. Am Mittwochabend betrug der Wert 70,8 – Tendenz allerdings steigend. Die Regelungen im Einzelnen:

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sagte zu den Lockerungs-Plänen: „Kontaktbeschränkungen alleine können nicht der Königsweg sein. Es muss uns nach einem Jahr Corona-Pandemie mehr einfallen als nur zu schließen und zu beschränken. Wir wollen neue Wege in der Pandemiebekämpfung beschreiten.“ Die Landesregierung wolle den Menschen eine Perspektive bieten, um gerade im Frühling wieder etwas mehr Lebensqualität genießen zu können. „Im Saarland haben wir für dieses Modellprojekt beste Voraussetzungen“, sagte Hans weiter. „Wir haben derzeit ein moderates Infektionsgeschehen und in den vergangenen Wochen gewaltige Vorarbeit für ein breite und umfangreiche kostenlose Testmöglichkeiten geleistet.“ Beim Testen wie auch beim Impfen gehöre das Saarland zur Spitzengruppe in Deutschland. „Die Impfkampagne wird durch die zusätzlichen 80 000 Dosen Biontech-Impfstoff als Sonderlieferung noch stärker an Fahrt aufnehmen.“ Hans betonte, dass diese zusätzlichen Dosen komplett in das bestehende System einfließen und der gesamten Bevölkerung nach der Priorisierungsliste der Ständigen Impfkommission (Stiko) zugutekommen würden.