Um 12.30 Uhr werden Bundesminister Robert Habeck (Grüne) und Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) in Völklingen zu einem Pressegespräch in der Hauptverwaltung der Saarstahl AG erwartet. Stefan Rauber, Vorsitzender der Geschäftsführung der SHS - Stahl-Holding-Saar, wird ebenfalls an dem Termin teilnehmen.