Zukunft der Stahlindustrie im Saarland Habeck in Völklingen: „2,6 Milliarden habt ihr gewollt, 2,6 Milliarden kriegt ihr“ (mit Video)

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) sieht im Besuch von Habeck an der Saar und seinen Botschaften an die Stahlarbeiter „ein Zeichen von Klarheit und Sicherheit für die Beschäftigten in der saarländischen Stahlindustrie, für die beiden Unternehmen und das Saarland insgesamt“. Es sei mutig, dass die Dillinger Hütte und Saarstahl ein solch zukunftsweisendes Projekt an den Start bringen und damit auch an die Zukunft des Standortes Saarland glauben. Es seien aber auch die Beschäftigten, Betriebsräte und die IG Metall, die bewiesen hätten, dass sich ein solch langer Kampf auch auszeichne. „Die Stahlindustrie im Saarland ist und bleibt das Rückgrat der Industrie an der Saar. Und die Industrie bleibt maßgeblich für die Zukunft des Landes“, so die Ministerpräsidentin.