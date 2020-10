Live-Ticker zur Pandemie : Liveblog: Erneut über 4000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Liveblog Saarbrücken In unserem Liveblog halten wir Sie über alle aktuellen Ereignisse im Zusammenhang mit der Pandemie auf dem Laufenden.

+++ Erneut über 4000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland +++

(dpa) - Nach einem Rückgang der Zahlen am Sonntag und Montag haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstagmorgen erneut mehr als 4000 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Insgesamt beläuft sich die Zahl laut RKI auf 4122. Am Donnerstag hatte die Anzahl neuer Infektionen mit 4058 erstmals seit April die 4000er-Grenze überschritten. Am Samstag waren es gar 4721 neu nachgewiesene Fälle.

Am Montag waren 2467 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet worden. Erfahrungsgemäß liegen die erfassten Zahlen an Sonntagen und Montagen meist niedriger, auch weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI weitergeben. Am Dienstag vor einer Woche waren es 2639 Fälle gewesen.

Lesen Sie auch Studie australischer Forscher : Coronavirus kann bis zu 28 Tage auf Oberflächen überleben

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach RKI-Angaben mindestens 329 453 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 13.10., 0.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion lag demnach bei 9634. Das waren 13 mehr als am Vortag. Nach Schätzungen des RKI gibt es etwa 279 300 Genesene.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland laut Lagebericht vom Montag bei 1,29 (Vortag: 1,40). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel knapp 1,3 weitere Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

+++ Nächste Großstadt in NRW überschreitet Warnstufe in der Corona-Pandemie +++

(dpa) - Mit Leverkusen hat eine weitere Großstadt in Nordrhein-Westfalen eine wichtige Warnstufe in der Corona-Pandemie überschritten. In den vergangenen sieben Tagen habe es dort 62,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner gegeben, hieß auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Dienstagmorgen. Die Schwelle liegt bei 50 - sie wurde also deutlich übersprungen. Aus Sicht von Virologen ist Leverkusen damit wie so viele andere Städte auch ein „Corona-Risikogebiet“.

Bereits am Montagabend hatte die Landeshauptstadt Düsseldorf mitgeteilt, dass sie die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls überschritten habe. Dort lag der Wert am Dienstag bei 55. Weiterhin drüber sind zum Beispiel Köln (66), Duisburg (54,5), Gelsenkirchen (58,9) und Hamm (58,4).

+++ Saar-Hoteliers erbost über Beherbergungsverbot +++

Mit scharfen Worten hat sich der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) im Saarland gegen das geltende Beherbergungsverbot zur Eindämmung der Corona-Pandemie gewandt.

+++ Aktuelle Zahlen : 45 neue Corona-Fälle im Saarland +++

Die Zahl der Corona-Infektionen im Saarland ist landesweit im Vergleich zum Vortag um 45 Fälle auf jetzt 3815 bestätigte Fälle angestiegen. Dies teilte das saarländische Gesundheitsministerium am Montagabend mit. Hier sind alle von den Gesundheitsämtern bis 18 Uhr gemeldeten Daten berücksichtigt.

+++ Corona-Virus kann bis zu 28 Tage auf Oberflächen überleben +++

(dpa) - Auf glatten Oberflächen wie von Handydisplays oder Bankautomaten kann das Corona-Virus neuen australischen Forschungsergebnissen zufolge bis zu 28 Tage überleben – und damit länger als bislang angenommen. Das geht aus einer Studie der australischen Wissenschaftsbehörde Csiro hervor, die am Montag in der Zeitschrift „Virology Journal“ veröffentlicht wurde. „Bei 20 Grad Celsius, also etwa Raumtemperatur, fanden wir heraus, dass das Virus extrem robust ist und 28 Tage lang auf glatten Oberflächen wie Glas von Handybildschirmen und Kunststoff-Geldscheinen überlebt“, sagte Debbie Eagles, stellvertretende Direktorin des Zentrums für Seuchenvorsorge, das die Forschungsarbeiten durchführte.

+++ 129 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz +++

(dpa) - Die Zahl der neu gemeldeten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist binnen 24 Stunden um 129 gestiegen. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie 12 225 bestätigte Fälle registriert, wie das Gesundheitsministerium am Montag mitteilte (Stand 14 Uhr). 1853 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um einen auf 257.

Über dem kritischen Wert von 50 Corona-Infektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen lagen den Angaben zufolge der Kreis Bitburg-Prüm (89) und die Stadt Mainz (61). Knapp darunter liegen die Kreise Neuwied (47) und Mainz-Bingen (41). Am niedrigsten ist dieser Wert in den Landkreisen Südwestpfalz (3) und Kusel (6).

+++ Bis zu 15.000 Soldaten sollen bei Corona-Eindämmung helfen +++

(Reuters) - Die Bundeswehr will Kommunen nach Angaben des Verteidigungsministeriums notfalls mit bis zu 15.000 Personen bei der Bekämpfung des Corona-Virus helfen. Derzeit seien bereits rund 1300 Soldaten eingesetzt, 172 davon im medizinischen Bereich, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Montag in Berlin. Zwei Tage vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den 16 Ministerpräsidenten hagelte es Kritik an den Länder-Vorschriften, dass Personen aus Risikogebieten bei Inlandsreisen einen negativen Corona-Test vorweisen müssen. Der Gastgewerbeverband Dehoga will dagegen klagen.

+++ Regierungssprecher - "Die Lage ist ernst" +++

(Reuters) - "Die Lage ist ernst", sagt Regierungssprecher Steffen Seibert. Deutschland sei am Beginn der zweiten Welle. Teilweise gebe es bereits wieder mehr schwer verlaufende Fälle, in denen auch die Intensivstationen der Krankenhäuser genutzt werden müssten. Seibert verteidigt die Orientierung an den Neuinfektionszahlen. Sie seien wichtig, weil die Gesundheitsämter alle Infektionsketten nachverfolgen müssten.

+++ Kreis St. Wendel ist Corona-Gefahrenzone +++

(SZ-Redaktion) - Die Corona-Lage hat sich im Saarland über das Wochenende weiter verschärft. Seit Samstag hat das Saarland einen ersten Landkreis, der als Corona-Risikogebiet gilt.Der Kreis St. Wendel ist seit Samstag eine Corona-Gefahrenzone. Die Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner wurde überschritten.

Am Sonntag erhöhte sich in Merzig-Wadern der Sieben-Tages-Wert auf 47 und liegt damit nur noch knapp unter dem Grenzwert von 50.

Der Saarpfalz-Kreis ist mit 38,67 noch etwas weiter von der kritischen Marke entfernt.

Auch Illingen im Kreis Neunkirchen ist stark betroffen. Dort gibt es zwölf neue Fälle. Verantwortlich dafür ist eine private Trauerfeier, auf der sich viele Menschen angesteckt haben, wie die SZ auf Nachfrage erfuhr.

+++ Massive Kritik an Beherbergungsverbot - München über Corona-Warnstufe +++

(dpa) - Die Kritik am Beherbergungsverbot wird immer lauter. Zahlreiche Politiker fordern eine Rücknahme der erst in der vergangenen Woche beschlossenen Regelung. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kündigten an, darüber auch am Mittwoch bei der Ministerpräsidentenkonferenz zu reden. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Montagmorgen 2467 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages, eine Woche zuvor waren es 1382 neue Fälle.

Immer mehr Städte überschreiten den Warnwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb sieben Tagen. Nach RKI-Angaben vom Montagmorgen überschritt der Wert für München erneut die Marke und liegt nun bei 50,6. Die bayerische Landeshauptstadt hatte bereits schon einmal die Warnstufe erreicht und Maßnahmen verschärft. Auch Duisburg liegt nun knapp über dem Wert, wie aus den RKI-Angaben hervorgeht, Düsseldorf nur noch knapp darunter. Am Wochenende meldeten unter anderem Köln, Stuttgart, Essen und Mainz das Überschreiten der wichtigen Warnstufe. Andere Großstädte wie Berlin, Frankfurt und Bremen waren schon zuvor über diese Marke gestiegen.

Im Fokus kontroverser Diskussionen steht aktuell das Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Risikogebieten. Der Präsident des Deutschen Städtetages, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, forderte eine Rücknahme. Die Regelung sei „nicht durchdacht, da wird man noch mal rangehen müssen“, sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag).

Die meisten Bundesländer hatten am Mittwoch beschlossen, dass Bürger aus Orten mit sehr hohen Corona-Infektionszahlen bei Reisen innerhalb von Deutschland nur dann beherbergt werden dürfen, wenn sie einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen können. Greifen soll dies für Reisende aus Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.

+++ Corona: Warum Stoßlüften so wichtig ist +++

(dpa) - Neben Alltagsmaske, Abstand halten und Händewaschen wird in der kalten Jahreszeit noch eine weitere Corona-Vorsichtsmaßnahme immer wichtiger: regelmäßiges Stoßlüften. Denn jetzt hält man sich in aller Regel öfters drinnen auf als im Frühling und Sommer. In schlecht belüfteten Räumen sei die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung durch in der Luft schwebende Aerosole aber höher, erläutert der Tropenmediziner Emil Reisinger aus Rostock.