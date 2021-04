An der deutsch-französischen Grenze : Linken-Demo für mehr Impfstoff

Die Demonstration mit Linken-Politikerin Barbara Spaniol. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Ein Bündnis linker Parteien und Organisationen hat am Donnerstag an der deutsch-französischen Grenze in Saarbrücken demonstriert. Der Linken-Europapolitiker Heinz Bierbaum forderte eine Freigabe der Impfstoff-Lizenzen, „um die Impfstoff-Produktion ankurbeln, um weltweit Leben retten zu können“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von BeckerBredel

Mit dabei waren Vertreter der Linkspartei, der DKP und der Linksjugend [‚solid]. „Wir setzen auf Solidarität“ und „Kein Profit mit Covid“ waren einige der Plakat-Slogans.