Nach Absturz nahe Trier : Linke bezeichnet Kampfjet-Übungen als „unverantwortlich“

Saarbrücken Nach dem Absturz eines Kampfjets am Dienstag (8. Oktober) nahe Trier fordert die Linksfraktion aus dem Saarland weniger militärische Übungsflüge über dem Saarland.

Das teilte die Landesfraktion in einer Pressemittteilung am Donnerstag (10. Oktober) mit. Kampfjet-Übungen über einem so dichtbesiedelten Gebiet wie dem Saarland seien „unverantwortlich“, so die Homburger Abgeordnete Barbara Spaniol. Die Maschine war nahe Trier abgestürzt, zuvor aber anscheinend über Wadern geflogen. Weitere Kampfjets des Verbandes flogen über Ottweiler und Neunkirchen.