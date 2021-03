RTL-Show : "Let's Dance": Jan Hofer ergattert Ticket für die nächste Show

Köln Der Ex-"Tagesschau"-Chefsprecher hat es bei der RTL-Tanzshow eine Runde weiter geschafft.

Er musste wieder eine Weile zittern: Obwohl der Ex-"Tagesschau"-Chefsprecher Jan Hofer (68) und seine Tanzpartnerin Christina Luft (29) in der RTL-Tanzshow „Let’s dance“ zunächst nur zehn Punkte von der Jury erhielten – und auch die „Boys versus Girls“-Challenge, bei der die Frauen gegen die Männer antraten, nichts an dem letzten Platz änderten, wählte das Publikum sie erneut in die nächste Runde: Die beiden tanzten sich mit der Startnummer acht und einer Samba zu dem Titel „Help yourself“ (im Original von Tom Jones) in die Herzen der Zuschauer.