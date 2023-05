Eine Hiobsbotschaft für eine Buchhandlung: Die Lesung ist organisiert, der Termin steht, Autorin oder Autor reisen an – und dann gibt es kein Buch zur Lesung. Die Buchhandlung kann keinen Büchertisch einrichten, an dem signiert und verkauft wird. So geschehen bei „Mystische Pfade Saarland – 33 Wanderungen auf den Spuren von Mythen und Sagen“. Das Buch von Holger Mathias Peifer sollte passend erscheinen zu seiner Lesung: am Mittwoch, 10. Mai, in der Camera Zwo in Saarbrücken. Doch der Verlag hat die Veröffentlichung auf den 23. Juni verschoben.