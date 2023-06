Lesung in Blieskastel Songforscher Michael Behrendt: „Viele Schlagertexte sind klischeehaft, aber stimmig“

Behrendt Naja, das kann man so auch nicht sagen! Ich habe natürlich nur einen Ausschnitt ausgewählt, habe, das genommen, was mir aufgefallen ist. Anderen fällt anderes auf. Viele Schlagertexte sind klischeehaft, aber in sich stimmig. Auf Klischees muss ich nicht herumreiten, das ist nun mal so. Aber wenn das in sich logisch ist und die Bilder passen, dann hab ich dagegen nichts einzuwenden. Insofern sind die meisten Schlagertexte handwerklich in Ordnung. Es gibt eben die paar Ausreißer, die ich im Buch vorstelle.