Coupons für Gratismasken : Probleme bei der Versendung der FFP2-Masken-Coupons

Die Verteilung der Coupons läuft nicht glatt. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Saarbrücken SZ-Leserinnen und -Leser berichten, dass sie vergeblich auf Coupons für Gratis-Masken warten – zugleich haben Bekannte im gleichen Alter ihre Gutscheine schon.

Von Marko Völke

Die Verteilung der Coupons für Gratis-FFP2-Masken an Risikogruppen ist offenbar problematisch. Zumindest haben mehrere SZ-Leser noch immer nicht von ihrer Krankenkasse die Gutscheine zugeschickt bekommen, mit denen sie den Corona-Schutz in den Apotheken erhalten. „Wir sind alle drei über 80, aber haben bislang vergebens auf die von Gesundheitsminister Spahn versprochenen Masken gewartet“, berichtet ein Saarbrücker SZ-Leser aus seinem Freundeskreis. Bekannte von ihnen in ihrem Alter, die bei anderen Krankenkassen versichert sind, hätten dagegen längst ihre Gutscheine einlösen können. Deshalb vermutet er, dass ihre vielleicht vergessen worden oder verloren gegangen sind.

Der Rentner fragte zunächst im Servicecenter seiner Kasse nach. Doch dort habe man ihm mehrfach mitgeteilt, dass die Vergabe zentral gesteuert werde und man ihm nicht weiterhelfen könne. Selbst die Hotline des Bundesgesundheitsministeriums habe ihm nicht sagen können, wohin er sich wenden könne. Zudem habe er von seinem Arzt erfahren, dass es wohl auch schon Briefe gegeben habe, bei denen die Gutscheine gefehlt hätten. Auch von Versicherten, die nicht anspruchsberechtigt seien, aber trotzdem Coupons bekommen haben, berichtet der SZ-Leser.

„In Fällen, in denen tatsächlich Versicherte Coupons erhalten hätten, die nicht unter diese Kategorien fallen, handelt es sich um Irrtümer“, teilt Sebastian Gülde vom Pressereferat des Bundesministeriums für Gesundheit auf SZ-Anfrage mit. Die Gutscheine würden aus Datenschutzgründen ausschließlich von den Krankenkassen an ihre Mitglieder verteilt. Denn nur die Kassen hätten die Versichertendaten und damit bis zum 15. Dezember 2020 ihre Mitglieder, die anspruchsberechtigt sind, ermittelt.

Die Auslieferung der Berechtigungsscheine, die die Bundesdruckerei erstellt, an die Kassen habe laut Ministerium am 4. Januar in drei Wellen begonnen. Zuerst erhalten Personen ab 75 Jahren die Gutscheine, danach solche ab 70 Jahren sowie Menschen mit bestimmten Erkrankungen und Risikofaktoren, im dritten Versand alle Versicherten ab 60 Jahren: „Die letzten Coupons werden die Bundesdruckerei nun Anfang Februar verlassen. Es sind keinerlei Probleme bekannt oder abzusehen“, sagt Gülde.

Jan Rößler, Sprecher der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, erklärt, dass von den rund 520 000 Berechtigten der Kasse bereits 360 000 versorgt seien. Die vorgefertigten Schreiben des Bundes kuvertiere man – so schnell wie möglich – und versende diese. Überall, wo Menschen arbeiten, könnten jedoch auch mal Fehler passieren. Dabei handele es sich jedoch nur um Einzelfälle, die bei allen Kassen auftreten könnten. Von Auffälligkeiten sei ihm nichts bekannt. Der Sprecher rät Betroffenen, die das Schreiben nicht oder ohne die Coupons erhalten, direkt mit ihren AOK-Ansprechpartnern Kontakt aufzunehmen.