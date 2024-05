Europaleitbild Wie die Landesregierung das Saarland in Europa sichtbarer machen will

Im Europaleitbild finden sich neben ambitionierten Zielen auch ein paar konkrete Ansätze wieder, die bereits seit Jahren verfolgt werden - etwa die Schaffung eines grenzüberschreitenden Gesundheitskorridors. Stand der Dinge: Gespräche werden geführt, mit dem französischen Gesundheitsministerium in Paris, mit den französischen Krankenkassen. Mit einer Umsetzung sei in den nächsten zwei, drei Jahren aber nicht zu rechnen, weil „beide Länder systemisch so unterschiedlich sind“. Ebenso beim im Frühjahr vom saarländischen Innenminister Jost (SPD) angestoßenen Vorschlag, in Saarbrücken ein gemeinsames Polizei-Ausbildungszentrum für die Großregion zu schaffen: „Die Arbeiten gehen da weiter voran und auch die Kooperation im Bereich Katastrophenschutz wird sich weiter intensivieren“, sagte Lindemann.