Zu wenig oder ausreichend? : Streit im Saarland um Lehrermangel an Grundschulen

Saabrücken Während der Lehrerverband auf mehr Stellen pocht, winkt das Bildungsministerium ab.

Im Saarland herrscht Streit über den Bedarf an Grundschullehrern. Während der saarländische Lehrerinnen- und Lehrerverband (SLLV) einen Mangel an Grundschullehrern beklagt, sehen Bildungsministerium und Staatskanzlei keinen Handlungsbedarf. Hintergrund der Diskussion ist eine neue Studie der Bertelsmann-Stiftung, wonach deutschlandweit bis 2025 voraussichtlich mindestens 26 300 Grundschullehrer fehlen werden. Im vergangenen Oktober sei die Kultusministerkonferenz noch von lediglich 15 300 fehlenden Lehrkräften ausgegangen. Nötig wären rund 10 000 Absolventen mehr als bislang geschätzt, erklärte die Stiftung am Montag in Gütersloh. Die Bertelsmann-Stiftung und die Lehrergewerkschaft GEW forderten deshalb eine Aufstockung der Studienplätze.