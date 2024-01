Situation an saarländischen Schulen Mehr Ehrlichkeit in der Bildungspolitik

Saarbrücken · In der saarländischen Schulpolitik gibt es Baustellen zuhauf. Wer sie angehen will, muss diejenigen mit ins Boot nehmen, die tagtäglich in diesem System stecken – allen voran die Schüler und Lehrkräfte, aber auch die Eltern.

31.01.2024 , 08:00 Uhr

Probleme wie die zunehmende Gewalt an Schulen unter den Teppich zu kehren, bringt nichts. Foto: picture-alliance/ dpa/Peter Steffen

Von Christoph Schreiner

Manchmal muss man Selbstverständliches in Erinnerung rufen. Vor allem, wenn dessen Tragweite – das Allgemeingültige darin – aus den Augen gerät. Dazu gehört der Satz in Lennart Seimetz‘ Buch „Auch wenn wir Schüler*innen nur wenige Prozent der Bevölkerung ausmachen, sind wir doch 100 Prozent Ihrer und unserer Zukunft“. Weil dies so ist, bleibt Schule unsere wichtigste Zukunftsressource und Bildung unser kostbarster Rohstoff. Aktuell auch aus Gründen des Demokratieerhalts.