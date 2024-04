Schulbarometer-Ergebnisse im Detail Lehrer berichten von mehr Gewalt im Saarland – Schüler einer Schulform besonders verhaltensauffällig

Fast jeder zweite Lehrer sieht in Deutschland an der eigenen Schule ein Gewaltproblem, sei es physische oder psychische Gewalt. In sogenannten Brennpunktschulen berichten sieben von zehn Lehrkräften von Gewalt unter Schülern – dies sind zwei der bedenklichsten Resultate des jüngsten deutschen Schulbarometers der Robert Bosch Stiftung. Dass dies ganz ähnlich auch für das Saarland gilt, spiegeln die von der SZ zu den Ergebnissen befragten Lehrerverbände.