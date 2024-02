Vorwürfe von CDU und Grünen „Dreistigkeit und blanker Hohn“: Betreibt Streichert-Clivot „Lehrkräftemissbrauch“?

Drei Monate nach den saarländischen Grünen hat sich nun auch die CDU-Opposition mit Blick auf die vermehrte Abordnung von Lehrkräften in das SPD-geführte Ministerium für Bildung und Kultur (MBK) an den Landesrechnungshof (LRH) gewandt. Der Generalsekretär der Christdemokraten, Frank Wagner, reagierte per Brief an den LRH auf die Antwort der Landesregierung auf eine von ihm gestellte parlamentarische Anfrage. Demnach handelt es sich laut Regierungsangaben bei 111 der 370 Bediensteten des MBK um abgeordnete Lehrkräfte.