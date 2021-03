Saarländischer Rundfunk : Legte der SR Geld der Beitragszahler bei Skandal-Bank Greensill an?

Von den Turbulenzen um die Bremer Bank Greensill ist offenbar auch der Saarländische Rundfunk (SR) betroffen. Laut einem Medienbericht hat der SR bei der Skandal-Bank Geld von den Beitragszahlern investiert.

Bei der Mutter der angeschlagenen Greensill Bank haben Insolvenzexperten der internationalen Unternehmensberatung Grant Thornton das Ruder übernommen. Für die in Großbritannien beheimateten Gesellschaften Greensill Capital (UK) Ltd und Greensill Capital Management Company (UK) Ltd seien nach entsprechenden Anträgen bei Gericht Verwalter eingesetzt worden, teilte Grant Thornton am Dienstag in Australien mit. Zudem habe die australische Gesellschaft Greensill Capital Pty Ltd beschlossen, Experten von Grant Thornton als freiwillige Verwalter in Australien zu bestellen. Die Verwalter von Greensill Capital in Australien kündigten an, innerhalb von acht Werktagen eine erste Gläubigerversammlung dieser Gesellschaft einzuberufen.