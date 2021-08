Günstig wohnen in der Landeshauptstadt : Leerstand: Wo die Wohnungsmieten in Saarbrücken fallen – und warum

Da wegen der Corona-Pandemie an der Universität Saarbrücken viele Vorlesungen nur online angeboten wurden, haben weniger Studenten nach einer Wohnung in der Landeshauptstadt gesucht. Das hat eine weitere Steigerung der Mietpreise verhindert. Foto: Getty Images/iStockphoto/shironosov

Saarbrücken An eine Wohnung in Saarbrücken ist im Moment kaum zu kommen? Stimmt nicht ganz. Es gibt wenige Wohnungen, die im Moment sogar besonders günstig zu haben sind. Ein Immobilien-Makler erklärt, welche das sind und wie sich das erklären lässt.

Von Martin Lindemann

In vielen saarländischen Kommunen sind die Mieten höher als in der Landeshauptstadt. Das hat mit Corona zu tun.

Die Mieten in Saarbrücken sind zur Zeit keineswegs die teuersten im Saarland. In 14 Kommunen müssen Mieter von Neubauwohnungen mehr bezahlen, unter anderem in Merzig, Homburg, Neunkirchen, Ottweiler und St. Wendel. Die günstigsten Kaltmieten im Saarland weist die Gemeinde Freisen im Kreis St. Wendel auf. Der Schnitt liegt bei 5,29 Euro pro Quadratmeter. Das ist aber immer noch teurer als in einigen großen Städten verlangt wird. Chemnitz und Bremerhaven liegen derzeit bei fünf Euro, Salzgitter bei 5,10 Euro.

Die Mietpreise in Saarbrücken sind in den vergangenen Monaten nicht mehr stark gestiegen. Von den Preisen her liegt die Landeshauptstadt zur Zeit im Mittelfeld aller saarländischen Kommunen. Die Miete im Neubau beträgt im Schnitt 9,10 Euro, in älteren Wohnungen 7,26 Euro. Für kleinere Wohnungen sind die Mieten in Saarbrücken sogar leicht gefallen. „Es handelt sich dabei um Wohnungen mit rund 50 Quadratmetern Fläche, die typischen Studentenbuden“, sagt der Saarbrücker Immobilienmakler Thomas Drescher. Das sei auch zu erklären: Da wegen des Corona-Lockdowns im vergangenen Jahr kaum neue Studenten nach Saarbrücken gezogen seien, sei ein Teil dieser Wohnungen noch immer nicht wieder vermietet. „Daher gibt es in diesem Segment derzeit ein gutes Angebot in der Landeshauptstadt, sogar in den attraktiven Innenstadtlagen.“

Anders sieht es allerdings bei größeren Wohnungen aus. Vor allem nach Drei- Zimmer-Wohnungen suchen Mieter derzeit vergebens. „Solche Wohnungen waren in den vergangenen Monaten sehr begehrt. Insbesondere Paare, die im Homeoffice arbeiten mussten, haben ihre bisherigen Zwei-Zimmer-Wohnungen gegen Drei-Zimmer-Wohnungen getauscht, weil sie sich zu Hause noch ein Büro eingerichtet haben“, erläutert Drescher. Auch an Vier-Zimmer-Mietwohnungen mangele es in Saarbrücken.

Wurden vor allem den Studenten vor ein paar Jahren teilweise noch wahre Bruchbuden angeboten, so lassen heute viele Eigentümer ihre Wohnungen vor einem Mieterwechsel renovieren und sanieren. „Das erhält nicht nur den Wert der Immobilie, sondern überzeugt auch die Mieter. Ein neues Bad ist zum Beispiel eine Investition, die sich auszahlt, weil die Mieter dafür gerne etwas mehr ausgeben“, sagt Thomas Drescher. Renovierte Wohnungen würden mit Kusshand genommen, auch wenn sie dann etwa teurer seien.

In Saarbrücken zeigt sich wie in anderen deutschen Städten auch der Trend, dass ältere Menschen, die bisher ein Eigenheim in den ländlichen Regionen bewohnt haben, nach komfortablen, möglichst barrierefreien Wohnungen in der Stadt suchen. Und auch die geburtenstarke Jahrgänge, die von 1955 bis 1969 Geborenen, planen jetzt ihren nächsten Lebensabschnitt. Viele von ihnen wollen nach dem Eintritt in die Rente in der Stadt wohnen. „Gefragt sind schöne Wohnungen in der Innenstadt mit kurzen Wegen oder guten Anbindungen an Geschäfte und Ärzte“, sagt Drescher. „Auch diese Altersgruppe bevorzugt Drei- oder Vier-Zimmer-Wohnungen.“ Da passt es gut, dass die älteren Leute derzeit relativ leicht einen Käufer für ihr Haus auf dem Land finden. Der Immobilienexperte hat die Erfahrung gemacht, dass vor allem Familien mit Kindern, die während des Lockdowns in ihren städtischen Etagenwohnungen nicht selten psychisch stark belastet waren, jetzt ein Haus im Grünen suchen. „Mit geräumigen Kinderzimmern und einem Garten dabei“, sagt Drescher.

Er rät allen Interessenten, die aktuell eine Wohnung in der Stadt oder ein Haus auf dem Land suchen, gleich zugreifen, wenn sie ein passendes Objekt gefunden haben. „Schiebt man die Entscheidung vor sich her, schlagen andere Mieter oder Käufer zu.“