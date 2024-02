Leben mit Behinderung „Anders ist normal“ – ein Besuch bei der Lebenshilfe in St. Wendel

Special | St. Wendel · Die Lebenshilfe in St. Wendel unterstützt Menschen mit geistiger Behinderung in ihrem Alltag. Auf was geachtet werden muss und vor welchen Herausforderungen Betreuer und Betreuende stehen.

24.02.2024 , 09:13 Uhr

„Anders ist normal" – Bei der Lebenshilfe in St. Wendel 53 Bilder Foto: Robby Lorenz

Von Volker Fuchs Leiter Reporter Ost/West

Heute wird gekocht. Gemeinsam. In Gruppe 8 der Tagesförderstätte der Lebenshilfe St. Wendel. Wie jeden Mittwoch. Sechs Menschen mit geistiger Behinderung und drei Betreuer sitzen am quadratischen Tisch, schnippeln Gemüse und Schinken. Auf dem Tisch stehen bunte Schüsseln mit den Lebensmitteln. „Heute gibt es Kartoffel- und Nudelauflauf“, erklärt Hans-Jörg W., der seit zehn Jahren die Tagesförderung besucht. Der 50-Jährige freut sich auf das gemeinsame Mittagessen. Bis vor einem Jahr hat er bei seiner Schwester gewohnt, jetzt hat er ein Zimmer im Wohnheim Urweiler Mühle. Hier geht es zur Bilderstrecke: „Anders ist normal“ – Bei der Lebenshilfe in St. Wendel