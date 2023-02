Verleihung des 12. "Leading Spa Awards" : Saar-Wellnesshotel gehört zu beliebtesten der Bundesrepublik

Gonnesweiler Das Wellnesshotel- und Spa-Portal „leadingspa.com“ hat die beliebtesten Wellnesshotels in Deutschland ausgezeichnet. Eines von insgesamt sechs ausgezeichneten Häusern befindet sich im Saarland.

Das Wellnesshotel- und Spa-Portal „leadingspa.com“ hat zum nunmehr 12. Mal die beliebtesten Wellnesshotels in Deutschland gesucht. Wie das Portal mitteilt, sollen in die Entscheidung für die Gewinner des „Leading Spa Award 2022“ insgesamt 38 300 Bewertungen von Gästen eingeflossen sein.

„Leading Spa Award“ für 2022 vergeben

Mit dem Leading Spa Award will das Portal Ruhesuchenden und Genussmenschen eine Hilfestellung dabei geben, unter der großen Auswahl an Wellnesshotels den richtigen Anbieter für sich zu finden. Ausgezeichnet werden jeweils die schönsten Häuser in Österreich, Deutschland, Italien, Kroatien und den Niederlanden - ab der Kategorie 4-Sterne-Superior.