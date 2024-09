Besonderes Menü am 3. Oktober Saarbrücker Küchenchef nimmt am „Grand Repas“ teil: Was ist das und was gibt es zum Essen?

In Schulkantinen, Restaurants, Altersheimen: Einmal im Jahr sollen möglichst viele Menschen das gleiche Menü am selben Tag serviert bekommen. So lautet das Konzept des „Grand Repas“. Die Veranstaltung findet jährlich in Frankreich statt. Dafür wird pro Region ein Koch nominiert, der das passende Menü kreiert und die Rezepte für alle zur Verfügung stellt, die an dem Tag das Ganze nachkochen wollen. Dieses Jahr findet „Le Grand Repas“ am Donnerstag, 3. Oktober, statt. Als einzige Region im Ausland beteiligt sich das Saarland an der Aktion. Cyrille Faivre wurde ausgewählt, um das Menü zu diesem besonderen Anlass zu kreieren. Der Franzose kommt aus dem Département Jura, lebt aber seit mehr als 30 Jahren in Saarbrücken. Seit sechs Jahren arbeitet er als Küchenchef im Saarbrücker Restaurant „Unter der Linde“.