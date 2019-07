Studie : Rund ein Drittel der Saarländer scheut Weg zum Zahnarzt

Berlin Im Saarland gibt es einer Studie zufolge bundesweit die meisten Zahnarztmuffel.

Wie aus einer Untersuchung der Krankenkasse Barmer hervorgeht, waren nur 65,2 Prozent der Saarländer im Jahr 2017 mindestens einmal beim Zahnarzt. Bundesweit habe der Schnitt bei 71,5 Prozent gelegen, berichtete die Barmer am Freitag in Berlin bei der Vorlage ihres „Zahngesundheitsatlas“. Spitzenreiter in dieser Statistik sind die Sachsen mit einem Anteil von 77,1 Prozent.