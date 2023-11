Glücksatlas-Ranking 2023 Saarländer gehören zu den unzufriedensten Menschen in Deutschland

Die Menschen im Saarland zählen nach einer Studie zu den unzufriedensten in Deutschland. Das geht aus dem am Donnerstag in Berlin vorgestellten „SKL Glücksatlas 2023“ hervor. Die zufriedensten Menschen Deutschlands leben dagegen in Schleswig-Holstein. Diese gaben ihre Lebenszufriedenheit in der Langzeitbefragung zuletzt mit 7,21 Punkten auf einer Skala von null bis zehn an. Das nördlichste deutsche Bundesland verteidigte damit seinen seit Jahren eingenommenen Spitzenplatz.