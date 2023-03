Ab dem 21. März Wie Saarbrücker bald auf Parkbänken erstklassige Literatur erleben können

Saarbrücken · Lausch-Rausch: Diesen schönen Namen trägt eine originelle Veranstaltung für Literaturfans in Saarbrücken. Sie startet pünktlich zum Frühlingsbeginn und damit zum Tag der Poesie. Wer sich darauf einlässt, kann ausgezeichnete, neue Literatur erleben und dabei so manchen, vielleicht bisher unbekannten Ort entdecken. Was hinter dem Projekt steckt.

07.03.2023, 13:09 Uhr

Jasmin Kaege hat sich den Lausch-Rausch auf Saarbrücker Parkbänken ausgedacht. Foto: Britta Derflinger

Es gibt ja Menschen, die sogar im Gehen lesen. Versunken in ein Stück Literatur, das sie nicht loslassen mögen, kommen sie Hindernissen schonmal gefährlich nah. Eine ganz andere und weniger gefährliche Art von literarischem Spaziergang ist bald in Saarbrücken möglich. Zum Frühlingsanfang, der zugleich Welttag der Poesie ist, startet ein besonders charmantes neues Projekt in der Landeshauptstadt: Lausch-Rausch.